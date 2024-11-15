Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в панельной дискуссии в павильоне Китая

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог по защите окружающей среды) Лейла Алиева 15 ноября приняла участие в панельной дискуссии "Сотрудничество Юг - Юг по изменению климата и зеленое развитие: кейсы и практики", организованной Коалицией зеленого развития инициативы "Пояс и путь" совместно с Китайским советом по международному сотрудничеству в области окружающей среды и развития и Китайским межконтинентальным коммуникационным центром.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступив на открытии мероприятия, организованного в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), Лейла Алиева отметила важность сотрудничества между странами Глобального Юга в таких областях, как устойчивое развитие и охрана окружающей среды, и имеющиеся возможности.

Затем Лейла Алиева подробно проинформировала участников мероприятия о работе, проводимой Общественным объединением IDEA в области охраны окружающей среды, обеспечения экологического баланса, а также борьбы с изменением климата. Основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева коснулась результатов проведенных акций по посадке деревьев и очистке территорий от загрязнений, восстановлению и охране дикой природы, а также ряда других проектов и мероприятий.

В заключение Лейла Алиева особо подчеркнула роль глобальной солидарности и сотрудничества в борьбе с изменением климата и во имя зеленого развития.

Отметим, что в мероприятии приняли участие заместитель министра экологии и окружающей среды Китая Чжао Инминь, сопредседатель Коалиции зеленого развития инициативы "Пояс и путь", президент и главный исполнительный директор Фонда Земли Безоса Эндрю Стир, вице-председатель правления Коалиции зеленого развития инициативы "Пояс и путь" Эрик Солхейм, профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс и другие официальные лица, эксперты и представители частного сектора.