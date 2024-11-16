Казахстан призывает к международным усилиям для устойчивого развития стран, не имеющих выхода к морю

Казахстан акцентирует внимание на необходимости согласованных международных действий для преодоления климатических рисков и содействия устойчивому развитию стран, не имеющих выхода к морю (LLDCs).

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев в ходе мероприятия на тему "Укрепление устойчивости к изменению климата и содействие устойчивому развитию в странах, не имеющих выхода к морю (LLDCs): вызовы и возможности".

Министр отметил, что Казахстан, как страна без выхода к морю, глубоко осознает многообразие вызовов, с которыми сталкиваются подобные государства, особенно в условиях глобального изменения климата.

"Мы сталкиваемся с растущими последствиями климатических изменений, такими как экстремальные погодные явления, изменение водных ресурсов и ухудшение продовольственной безопасности, что усиливает нашу уязвимость. Эти вызовы усугубляются географическими ограничениями и сложностями в интеграции в мировую экономику", - подчеркнул Нысанбаев.

По его словам, для решения этих проблем необходимо активное сотрудничество между странами и международными организациями.

"Совместными усилиями мы можем добиться значимых перемен, расширяя доступ к климатическому финансированию, укрепляя устойчивую инфраструктуру и используя потенциал инноваций. Казахстан привержен делу укрепления партнерства как внутри сообщества LLDCs, так и с международными партнерами", - отметил он.

Министр выразил уверенность, что такие инициативы помогут обеспечить устойчивое будущее для всех стран, сталкивающихся с подобными вызовами.