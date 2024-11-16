Ингер Андерсен о том, на сколько необходимо сократить выбросы CO2, чтобы спасти планету

Чтобы сохранить цель по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия, выбросы CO2 должны сократиться на 41 процент к 2030 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен в ходе мероприятия высокого уровня по укреплению систем климатической информации и многопрофильного раннего предупреждения для повышения устойчивости.

"Выбросы CO2 продолжают расти, а не сокращаться. Это не то, что мы хотели бы наблюдать. В прошлом году мы зафиксировали рост выбросов на 1,3 процента, в то время как должны были увидеть сокращение на двузначные проценты. Если мы продолжим в том же духе, то мы будем двигаться не в том направлении", - сказала она.

По ее словам, ежегодно выбрасывается 57 гигатонн углекислого газа. Если учитывать оставшийся бюджет выбросов, то остается всего 200 гигатонн. Долг по климатическим мерам будет только расти, что приведет к усилению климатических катастроф и большему ущербу.

"Особенно тяжело последствия изменений климата будут ощущать малые островные развивающиеся страны (SIDS), низинные государства и страны, не имеющие выхода к морю. Нам необходимо срочно увеличивать инвестиции в системы раннего предупреждения, так как даже если мы примем меры сейчас, мы уже запаздываем, и последствия будут еще более разрушительными", - отметила Андерсен.