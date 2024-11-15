Государства приняли серьезные меры в борьбе с транснациональной преступностью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Мобилизация правоохранительных органов для усиления климатической деятельности", организованной Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики в рамках COP29, сказала директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Вали.

"Сегодня также День борьбы с транснациональной преступностью. Мы внесли уголовное правосудие в повестку дня. Впервые мы выступили с "Инициативой вызова" на COP28 в Абу-Даби. Государства приняли серьезные меры в борьбе с транснациональной преступностью. Когда мы создадим необходимые инструменты и возможности для правоохранительных органов, борьба в этой области будет эффективнее. Мы провели тренинги для более 2000 сотрудников правоохранительных органов", - подчеркнула Гада Вали.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.