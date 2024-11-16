В Марнеули продолжается оказание безвозмездной юридической помощи гражданам - ФОТО
Согласно меморандуму, подписанному между Домом Азербайджана и Центром правовой помощи QANUN, действующим в Грузии, руководитель центра, адвокат Али Бадиров и адвокат Центра Шамиль Шамилов приняли жителей Марнеули и окрестных сел, имеющих юридические проблемы, предварительно прошедших регистрацию в Доме Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.
Было отмечено, что в 6-й день приема были заслушаны проблемы 6 наших соотечественников в Грузии.
Для решения их проблем (гражданство, регистрация временного проживания, алименты, наследование, собственность, насилие в семье и т. д.) составлены необходимые заявления, направлены в соответствующие государственные органы, Генеральную прокуратуру и на электронные адреса судебных инстанций.
Дни приема продолжаются, и наши соотечественники могут связаться с ними по указанному ниже номеру, чтобы воспользоваться услугами:
Тел: +995 599 10 96 90.
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