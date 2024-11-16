В Марнеули продолжается оказание безвозмездной юридической помощи гражданам

Согласно меморандуму, подписанному между Домом Азербайджана и Центром правовой помощи QANUN, действующим в Грузии, руководитель центра, адвокат Али Бадиров и адвокат Центра Шамиль Шамилов приняли жителей Марнеули и окрестных сел, имеющих юридические проблемы, предварительно прошедших регистрацию в Доме Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в 6-й день приема были заслушаны проблемы 6 наших соотечественников в Грузии.

Для решения их проблем (гражданство, регистрация временного проживания, алименты, наследование, собственность, насилие в семье и т. д.) составлены необходимые заявления, направлены в соответствующие государственные органы, Генеральную прокуратуру и на электронные адреса судебных инстанций.

Дни приема продолжаются, и наши соотечественники могут связаться с ними по указанному ниже номеру, чтобы воспользоваться услугами:

Тел: +995 599 10 96 90.