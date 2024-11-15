Рад подчеркнуть поддержку США успешно продолжающейся COP29.

Об этом сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт на сессии "Больше, чем производство: создание инфраструктуры для достижения целей энергетического перехода", организованной SOCAR в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я очень рад участию здесь вместе с заместителем министра и рад подчеркнуть поддержку Америки COP29, которая успешно продолжается. Мы видим потребность в инвестициях во время энергетического перехода. Инвестиции в экономику экологически чистой энергии в Соединенных Штатах составляют около полутриллиона долларов в год", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.