Рад подчеркнуть поддержку США успешно продолжающейся COP29

Рад подчеркнуть поддержку США успешно продолжающейся COP29.

Об этом сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт на сессии "Больше, чем производство: создание инфраструктуры для достижения целей энергетического перехода", организованной SOCAR в рамках COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я очень рад участию здесь вместе с заместителем министра и рад подчеркнуть поддержку Америки COP29, которая успешно продолжается. Мы видим потребность в инвестициях во время энергетического перехода. Инвестиции в экономику экологически чистой энергии в Соединенных Штатах составляют около полутриллиона долларов в год", - сказал он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.