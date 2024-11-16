Мы приветствуем усилия Азербайджана, связанные с экологической деятельностью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций Татьяна Молчан во время выступления на презентации "Обзора результативности экологической деятельности (ОРЭД) Азербайджана", подготовленного Европейской экономической комиссией ООН в рамках COP29.

"Самый ценный ресурс для нас - это человек. Увеличение количества стран, которые способствуют достижению целей по изменению климата, также играет роль в сохранении биоразнообразия. В новой форме сельского хозяйства мы увидим, как мы можем добиться устойчивого развития сельского хозяйства.

Мы также создали центр управления отходами и уделяем большое внимание мониторингу качества воздуха. Одно из достижений, которое я особенно ценю, - это создание Зеленых больниц", - сказала она.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.