Вниманию налогоплательщиков – с сегодняшнего дня...

С сегодняшнего дня планируется ввести меры контроля в отношении налогоплательщиков, не устанавливающих POS-терминалы.

Об этом Day.Az сообщили в Государственной налоговой службе.

Было отмечено, что, несмотря на требования законодательства, в ходе мониторингов было установлено, что на ряде объектов POS-терминалы вообще не установлены.

Государственная налоговая служба еще раз доводит до сведения субъектов предпринимательства, что за неустановку POS-терминалов в объектах, где установка POS-терминалов обязательна, и отказ в приеме безналичных платежей в объектах, где установлены POS-терминалы, взимается штраф в размере 1000 манатов. За второе правонарушение применяются финансовые санкции в размере 3000 манатов, за три и более правонарушений - 6000 манатов.

Прием безналичных платежей должен осуществляться только через POS-терминал, при этом гражданам должен быть предъявлен чек POS-терминала, а также чек кассового аппарата.

Напомним, 15 ноября финансовые санкции были применены еще к 170 предпринимателям, работающим посредством "card to card".