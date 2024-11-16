Участники Парламентской встречи в рамках COP29 приглашены на Невский международный экологический конгресс

Участники Парламентской встречи в рамках COP29 приглашены на Невский международный экологической конгресс.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин на сессии "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Мы устраиваем важный международный форум - Невский международный экологический конгресс, который пройдет в Санкт-Петербурге в мае 2025 года. Это будет значимая экспертная площадка для обсуждения вопросов климата, охраны окружающей среды и других актуальных тем. Приглашаю всех участников сегодняшней дискуссии, делегатов, экспертов и научное сообщество принять участие в этом мероприятии",- сказал он.

Яцкин напомнил, что в нынешнем году Россия председательствует в БРИКС, и в рамках объединения вопросы изменения климата, охраны окружающей среды, энергоперехода заняли большую часть обсуждения всех делегаций. По итогам мероприятий БРИКС принята Казанская декларация, которая предопределяет необходимость работы по параметрам изменения климата.

Отметим, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.