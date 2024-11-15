Микаил Джаббаров на переговорах с министром энергетики Молдовы

В рамках COP29 на встрече с министром энергетики Молдовы обсуждены вопросы расширения сотрудничества в ряде областей.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило министерство экономики Азербайджана.

В рамках COP29 министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром энергетики Молдовы Виктором Парликовым. На встрече были обсуждены нынешнее состояние и развитие двусторонних экономических отношений, подчеркнута важность расширения использования альтернативных источников энергии, продвижения устойчивой экономики и формирования бизнес-стратегий в соответствии с геоэкономическими требованиями.

В ходе встречи рассмотрены существующие возможности повышения эффективности экономических связей и обсуждены перспективы совместной деятельности в сферах промышленности, энергетики и транспорта. Состоялся обмен мнениями о возможностях экспорта зеленой энергии и поощрении инвестиций.