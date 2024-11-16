Саймон Стил обратился на COP29 к лидерам G20

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймон Стил обратился к лидерам G20 в рамках COP29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) Саймон Стил на Парламентской встрече, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики в рамках COP29.

Он подчеркнул важность принятия срочных и более эффективных мер по разрешению глобального кризиса, вызванного изменением климата.

"Саммит G20 в Рио-де-Жанейро на следующей неделе - это возможность для важного посыла. Климатический кризис должен стать главной повседневной проблемой крупнейших экономик мира. В противном случае этот кризис окажет глубокое экономическое и социальное воздействие на все страны", - сказал Саймон Стил.

Официальный представитель ООН отметил, что переговоры по новой цели климатического финансирования в рамках COP29 в Баку продолжаются.

"На COP все понимают масштабы ответственности. Работа идет днем и ночью", - отметил он.

Подчеркнув, что G20 играет важную роль в борьбе с изменением климата, Саймон Стил призвал лидеров к еще большему выделению грантов и льготного финансирования, ускорению реформ диверсифицированных банков развития и облегчению долгового бремени. Он отметил, что уязвимые страны не могут принять более смелые меры по борьбе с изменением климата, не избавившись от долгового бремени.

"В это нестабильное время международное сотрудничество - единственный шанс человечества пережить глобальное потепление. Лидеры G20 должны дать однозначный посыл, что нет другого выхода, кроме как действовать сообща", - добавил Саймон Стил.

Саммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.

Отметим, что в Баку проходит Парламентская встреча в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

В ходе встречи проходят следующие сессии: "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата", "Превращение климатических обязательств в реальность: роль парламентов в повышении амбиций по смягчению последствий и реализации национально определяемых вкладов", "Разбор глобальной архитектуры климатического финансирования: мобилизация ресурсов и упрощение доступа к климатическим средствам" , "Повышение устойчивости перед изменением климата: расширение масштабов адаптации и укрепление местных возможностей".

В мероприятии принимают участие президент IPU Тулия Аксон, спикер парламента (Милли Меджлис) Азербайджана Сахиба Гафарова, а также вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.