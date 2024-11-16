ЕС изучает инфраструктурные проекты для укрепления энергобезопасности Центральной Азии

Европейский союз привержен укреплению энергетической безопасности в Центральной Азии посредством сочетания стратегических инвестиций, политического диалога и совместных проектов,

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend представитель ЕС.

Представитель ведомства подчеркнул, что ЕС активно поддерживает расширение сотрудничества в регионе, в частности, в рамках инициативы Team Europe по водным ресурсам, энергетике и изменению климата. "Эта инициатива, первоначальное финансирование которой уже составило около 710 миллионов евро, направлена на устойчивое управление водными и энергетическими ресурсами при одновременном решении экологических проблем и борьбе с изменением климата в Центральной Азии". "Эта инициатива сыграет жизненно важную роль в решении наиболее острых экологических и энергетических проблем в регионе", - сказал он.

В дополнение к поддержке текущих проектов, ЕС также рассматривает возможность инвестирования в ключевые инфраструктурные проекты в регионе, включая Рогунскую ГЭС в Таджикистане. По словам представителя ЕС, гидроэнергетические проекты имеют решающее значение для региональной стабильности, особенно учитывая важность управления водными ресурсами в межрегиональных отношениях. ЕС рассматривает эти проекты как основополагающие для обеспечения стабильного и устойчиво развивающегося энергетического будущего Центральной Азии.

ЕС также изучает потенциальные инвестиции в другие страны Центральной Азии, такие как Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. "Мы заинтересованы в сотрудничестве с этими странами, чтобы обеспечить укрепление энергетической безопасности региона посредством сотрудничества и развития инфраструктуры", - сказал представитель ЕС.

Помимо финансовых инвестиций, ЕС также играет активную роль в содействии политическому диалогу и сотрудничеству со странами Центральной Азии по вопросам энергетической безопасности. "Мы тесно сотрудничаем с правительствами стран Центральной Азии, чтобы гарантировать, что мы не только оказываем финансовую поддержку, но и делимся техническим опытом и продвигаем совместные политические решения", - сказал в заключение представитель ЕС.