В рамках COP29 создана рабочая группа мозговых центров

В рамках "Бакинского хаба действий по климату и миру" создана рабочая группа мозговых центров.

Об этом было заявлено 15 ноября 2024 года в ходе "круглого стола" на тему "COP29: от размышлений к действию - формирование решений с Бакинским хабом", организованном совместно Центром анализа международных отношений ЦАМО) и председательством COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев отметил, что эта рабочая группа будет действовать как аналитическое подразделение "Бакинского хаба действий по климату и миру".

В мероприятии также приняли участие представители таких мозговых центров, как Adelphi Германии, Дипломатическая академия Anwar Gargash Объединенных Арабских Эмиратов, "Урегулирование конфликтов, поддержание мира и миростроительство" (CCCP) Египта, Института зарубежного развития Великобритании (Overseas Development Institute - ODİ), WEC Italy (World Energy Council) Италии.

Рабочая группа мозговых центров будет действовать при координации Секретариата Бакинского хаба.

На мероприятии выступили посол по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, советник переговорной группы председательства COP29 Эльшад Искендеров, председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев, посол Каирского международного центра по урегулированию конфликтов, поддержанию мира и миростроительству Ахмед Абдель Латиф, директор программы Adelphi по климатической дипломатии и безопасности Жанани Вивекананда, Мустафа Баеми из Дипломатической академии Anwar Gargash (AGDA), член комитета Паоло Сторти из WEC (Италия), Ребека Надин из ODI. Они подчеркнули, что создание рабочей группы является важной инициативой и отметили, что контроль качества и надлежащее регулирование будут осуществляться на основе существующей базы.

Отметим, что данная группа будет заниматься подготовкой тематических отчетов, исследовательских и аналитических публикаций.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.