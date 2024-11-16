Фарид Гаибов обсудил азербайджанский футбол с Фатихом Теримом

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов принял известного турецкого футбольного специалиста Фатиха Терима, находящегося с визитом в нашей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, министр, приветствовавший гостя, рассказал о проделанной работе в сфере спорта и успехах, достигнутых в нашей стране.

Фатих Терим поблагодарил за теплый прием и отметил, что впервые приехал в нашу страну в 1996 году и имеет интересные воспоминания об азербайджанском футболе.

В ходе встречи обсуждалось нынешнее положение футбола в двух братских странах и пути развития детского футбола. Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с созданием в рамках COP29 совместного альянса футбольных клубов по борьбе с изменением климата, который будет организован по инициативе футбольного клуба "Карабах".

Во встрече также приняли участие второй президент "Галатасарая" Ибрагим Хатипоглу, член совета директоров Эмин Иманов, помощник Фатиха Терима Эрай Созен, генеральный директор "Карабаха" Эмрах Челикель и член совета директоров Асиф Аскеров.