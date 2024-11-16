ИИ и технологии должны стать частью стратегии сокращения выбросов

Необходимо интегрировать ИИ и цифровые технологии в стратегии сокращения выбросов парниковых газов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен в ходе круглого стола высокого уровня по "зеленым" цифровым действиям.

"Мы, к сожалению, не движемся по намеченному пути к достижению наших целей: удержание глобального потепления на уровне ниже двух градусов, с ориентацией на 1,5 градуса.

Если посмотреть на выбросы углекислого газа в прошлом году, то они увеличились на 1,3 процента, тогда как должны были сократиться двузначными числами.

В настоящее время мы фиксируем ежегодный уровень выбросов в 57,1 гигатонны. С учетом того, что у нас осталось всего 700 гигатонн до преодоления порога в 1,5 градуса, а это неизбежно согласно законам физики, у нас остается менее четырех лет, чтобы предпринять решительные усилия и изменить траекторию. Именно поэтому использование всех доступных инструментов критически важно, и это в полной мере включает цифровые технологии. Нам необходимо интегрировать ИИ и цифровые технологии в наши стратегии сокращения выбросов парниковых газов - это становится жизненно важным", - подчеркнула она.