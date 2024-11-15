В Баку открылась выставка "Климат и ковры"

Церемония открытия международной выставки "Климат и ковры" состоялась 15 ноября в Азербайджанском национальном музее ковра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выставка, посвященная 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), организована совместно с Министерством культуры Азербайджанской Республики.

В начале мероприятия с приветственной речью выступила директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова.

В своих выступлениях чрезвычайный и полномочный посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро, специальный представитель Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, заместитель генерального директора Отделения ООН в Женеве Лидия Григорьева, основательница галереи 365 ART Ольга Даниель поблагодарили организаторов за приглашение и отметили большой интерес к выставке, подчеркнув ее значимость как уникальной культурной инициативы.

В беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова подробнее рассказала о проекте. "Сегодня открылась необычная выставка, посвященная азербайджанскому ковру. Она отличается тем, что представляет азербайджанский ковер, созданный с соблюдением всех канонов ковроткачества и правильными узорами, но выполненный в разных техниках. Работы представлены как профессиональными художниками, так и детьми. Для детей это большой опыт, ведь они - творческие личности, которые планируют стать художниками. Мы будем счастливы, если кто-то из них в будущем станет художником по коврам.

В целом, выставка является посвящением мероприятию СОР29, ведь сегодня пульс всех азербайджанцев и любящих Азербайджан людей бьется в унисон. Мы очень рады, что выставка вызвала такой интерес", - подчеркнула Амина Меликова.

Цель выставки - привлечение внимания зрителей к важности борьбы с климатическими изменениями, здоровому образу жизни, решению экологических проблем и защите окружающей среды посредством работ современных художников, основанных на древних традициях азербайджанского народа.

На выставке "Климат и ковры" были представлены произведения известных художников из Азербайджана, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и России, вдохновленных азербайджанским ковровым искусством и его традиционными узорами. Посетители впервые увидели совместную работу "Рожденный в огне" известной российской актрисы, режиссера, художницы, певицы и телеведущей Натальи Бочкаревой. Также здесь были представлены работы профессора Университета Норт-Парк Нненны Окоре (Чикаго), мексиканского художника Педро Сезара Перальты, художника, основателя Центра современного искусства YARAT и бренда CHELEBI Аиды Махмудовой, заслуженных художников Азербайджана Тарьера Баширова и Фаига Ахмеда, заслуженного работника культуры Эльмиры Аббаслы, художников Мамеда Рашидова, Милены Набиевой, Махара Магеррамова, Тараны Алиевой и учеников школы-интерната интеграционного обучения номер 11 поселка Бильгя. Работы учеников школы-интерната изготовлены из шерсти, металла, биопластика, марли, волокна, опилок, отходов и т.д.

В рамках мероприятия состоялась церемония срезания со станка ковра заслуженного художника Тарьера Баширова "Зеленый мир", посвященного COP29 и сотканного в Отделе традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра.

Выставка продлится до 30 ноября.