Азербайджан увеличил объемы промышленного производства

В январе-октябре 2024 года действующими в Азербайджане промышленными предприятиями и частными предпринимателями было произведено промышленной продукции на сумму 53,3 млрд манатов, что в годовом сравнении больше на 2,2%.

Как сообщили Day.Az в Госкомстате, за отчетный период производство продукции в нефтегазовом секторе промышленности выросло на 1,5%, а производство продукции в ненефтегазовом секторе - на 8,7%.

Сообщается, что 64% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 30,3% - в перерабатывающем секторе, 4,7% - в секторе производства, распределения и поставки электроэнергии, газа и пара, 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Отмечено, что в горнодобывающем секторе добыча товарной нефти сократилась на 3,5%, а добыча товарного газа выросла на 6,8%.

Недавно сообщалось, что в Агдамском промпарке появятся сотни новых рабочих мест.