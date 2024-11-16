Тезисы, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым на COP29, в частности, отражают взгляды развивающихся стран

После завершения армяно-азербайджанского конфликта, полного обеспечения своей территориальной целостности и суверенитета Азербайджанская Республика проводит более широкомасштабную внешнюю политику глобального характера с точки зрения содействия решению вопросов глобальной повестки дня и глобальных проблем. COP29 является одним из мероприятий в этом контексте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев 16 ноября в интервью Азербайджанскому телевидению в рамках COP29.

Хикмет Гаджиев отметил, что, взяв на себя председательство в СОР, Азербайджанская Республика сразу открыто заявила, что в первую очередь будет инклюзивно, справедливо и абсолютно прозрачно вносить непосредственный вклад в ориентированные на результат переговоры и темы, связанные с климатическим финансированием, которые стоят в повестке дня СОР, составляют суть СОР29. Президент Ильхам Алиев в выступлении четко выразил позицию Азербайджана в этом процессе и видение нашей страны в связи с климатической дипломатией в целом. Выступление главы государства было встречено с большим интересом и одобрением мировыми СМИ, участвующими в СОР многочисленными экспертами и представителями зарубежных стран.

"Как по всем другим вопросам, Президент Ильхам Алиев и по этому вопросу вел открытый и искренний диалог с международным сообществом, указав на то, что, говоря о зеленой трансформации только общими словами, мы не решим климатическую проблему в глобальном масштабе. В мире существуют основные загрязняющие факторы, страны. Необходимо отставить в сторону фейковые новости и пропагандистские грязные кампании, тенденции в отношении стран, принимающих СОР, говорить открыто и искренне о масштабе основных загрязняющих факторов и роли, которую играют страны. Поэтому тезисы Президента Азербайджана являются одним из направлений, определяющих основную линию в дискуссиях, и это, не только совпадает со взглядами абсолютного большинства мира, но и отражает видение, в частности, развивающихся стран. Необходимо учитывать тот факт, что тезисы Президента полностью соответствуют сути и философии Парижских соглашений. Когда были достигнуты Парижские соглашения, ключевая концепция заключалась в том, что государства имеют общую, но дифференцированную ответственность. Это означает, что начиная с промышленной революции, именно развитые страны несут особую ответственность за увеличение эмиссий углекислого газа в мире. Поэтому мир возлагает большие надежды на развитые страны в определении сегодняшних финансовых целей и внесении адекватного вклада", - подчеркнул помощник Президента.