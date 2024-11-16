COP for Hope: COP29 создает новые перспективы для горных регионов Центральной Азии

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Сегодняшний собеседник - заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Асель Раимкулова.

В эксклюзивном интервью Trend А.Раимкулова подчеркнула, что СOP29 является важным событием для привлечения внимания к устойчивому развитию горных регионов Кыргызстана, передает Day.Az.

"Кыргызстан активно поддерживает COP29. У нас есть своя повестка по развитию горных регионов. Павильон Кыргызстана на саммите посвящен устойчивому развитию горных территорий", - сказала она.

По ее словам, Кыргызстан - страна с высокой уязвимостью перед последствиями изменения климата, которые особенно остро ощущаются в горных районах. Раимкулова выразила надежду, что по итогам COP29 будет уделено больше внимания проблемам горных стран, таким как сохранение биоразнообразия и расширение особо охраняемых природных территорий.

"Изменение климата серьезно сказывается на экосистемах горных стран, увеличивая риск чрезвычайных ситуаций. Поэтому сохранение окружающей среды - одна из наших важнейших задач", - отметила Раимкулова.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.