UNEP совместно с партнерами запустил платформу данных Eye on Methane

Вчера UNEP совместно с партнерами запустили платформу данных Eye on Methane.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен в ходе круглого стола высокого уровня по "зеленым" цифровым действиям.

"В UNEP мы гордимся нашей программой цифровой трансформации, которая работает с большими данными, искусственным интеллектом и спутниковыми изображениями. Например, буквально вчера мы вместе с партнерами запустили платформу данных Eye on Methane, которая основана на спутниковых данных.

Если вы зайдете на платформу и введете Google AI, вы сможете увидеть источники выбросов метана и точно определить их местоположение. Мы отправляем уведомления об этих выбросах, чтобы компании могли принимать корректирующие меры. Это осуществляется через Международную обсерваторию выбросов метана, где мы используем спутниковые изображения, передовые технологии ИИ и взаимозависимый анализ данных для своевременной доставки такой информации", - отметила она.