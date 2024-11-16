https://news.day.az/world/1707622.html Трамп захотел отсудить миллиарды Адвокат Дональда Трампа Эндрю Палцик направил письмо изданию The New York Times (NYT) с требованием возместить десять миллиардов долларов за критику избранного президента США и "ложные и дискредитирующие заявления" о нем. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Columbia Journalism Review (CJR).
Трамп захотел отсудить миллиарды
Адвокат Дональда Трампа Эндрю Палцик направил письмо изданию The New York Times (NYT) с требованием возместить десять миллиардов долларов за критику избранного президента США и "ложные и дискредитирующие заявления" о нем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Columbia Journalism Review (CJR).
Утверждается, что в письме адвоката, направленном за неделю до выборов, речь идет о статье Питера Бейкера и Майкла Шмидта.
Адвокат обвинил газету в "клевете в промышленных масштабах против политических оппонентов" и работе на Демократическую партию США.
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