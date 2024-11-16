Трамп захотел отсудить миллиарды

Адвокат Дональда Трампа Эндрю Палцик направил письмо изданию The New York Times (NYT) с требованием возместить десять миллиардов долларов за критику избранного президента США и "ложные и дискредитирующие заявления" о нем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Columbia Journalism Review (CJR).

Утверждается, что в письме адвоката, направленном за неделю до выборов, речь идет о статье Питера Бейкера и Майкла Шмидта.

Адвокат обвинил газету в "клевете в промышленных масштабах против политических оппонентов" и работе на Демократическую партию США.