30% климатического финансирования ВБ направлено на транспортную устойчивость

Мы рады сообщить, что в настоящее время 30 процентов климатического финансирования Всемирного банка направлено на проекты, связанные с устойчивостью транспортной инфраструктуры.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Директор Всемирного банка по инфраструктуре в Европе и Центральной Азии Шарль Кормиер в ходе мероприятия на тему "Укрепление устойчивости к изменению климата и содействие устойчивому развитию в странах, не имеющих выхода к морю (LLDCs): вызовы и возможности".

Он отметил, что в 2017 году этот показатель составлял всего 10 процентов.

"Экономики LLDCs зависят от транспортной инфраструктуры и связей для обеспечения торговли, развития цепочек поставок и соединения сообществ. Центральная Азия же сталкивается с нарастающими климатическими рисками, включая наводнения и лесные пожары. Например, только из-за наводнений в Казахстане в 2019 году экономика страны потеряла 0,5 процента ВВП. Если не улучшить устойчивость транспортной инфраструктуры, к 2060 году потери могут достичь 1,3 процента ВВП", - сказал он.

Ш.Кормиер также выделил, что финансирование адаптации остается недостаточным.

"По оценкам, ежегодно на адаптацию требуется до 239 миллиардов долларов, но пока мы видим лишь треть этой суммы. При этом только 2 процента климатического финансирования направлено на транспортную адаптацию", - пояснил он.

По его словам, для решения проблемы Всемирный банк активно работает над привлечением частного сектора и расширением климатического финансирования в сотрудничестве с другими международными финансовыми институтами.

"Мы продолжаем инвестировать в трансграничные проекты, такие как Транскаспийский коридор, включающий железные дороги, автотранспорт и морские перевозки через Каспийское и Черное моря. Эти усилия помогут улучшить экономику LLDCs и их устойчивость к изменениям климата", - добавил он.