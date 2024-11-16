Президент COP29 посетил павильон НПО Азербайджана

16 ноября президент COP29 Мухтар Бабаев посетил павильон Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО), расположенный в Зеленой зоне.

Член оргкомитета COP29, член правления Азербайджанского национального форума НПО Парвана Велиева проинформировала о созданных в павильоне условиях, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что азербайджанские НПО демонстрируют высокую активность на COP29, проводят важные презентации, совместно с зарубежными партнерами организуют международные мероприятия. Уже по инициативе азербайджанской стороны организованы совместные конференции НПО стран Движения неприсоединения, институтов гражданского общества стран COP28, COP29, COP30 в формате Тройки.

Было также подчеркнуто, что в ближайшие дни состоится отдельная международная конференция НПО прикаспийских стран на тему экологии Каспийского моря. В рамках COP29 также идет процесс организации НПО тюркских государств, планируется проведение совместного мероприятия.

M.Бабаеву было сообщено, что к Коалиции НПО COP29, созданной по инициативе Азербайджанского национального форума НПО, уже присоединились более 410 НПО из почти 100 стран.

Директор департамента Агентства государственной поддержки НПО Эльнур Багырлы отметил, что все НПО-победители грантового конкурса "COP29: международные инициативы", объявленного Агентством совместно с министерством экологии и природных ресурсов, провели совместные мероприятия с зарубежными партнерами в павильоне Национального форума НПО.

Президент COP29 Мухтар Бабаев пожелал успехов в деятельности азербайджанских НПО.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.