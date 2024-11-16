Следующий раунд национально определяемых вкладов - последний шанс для достижения климатических целей

Следующий раунд национально определяемых вкладов, который состоится в начале следующего года, - последний и наиболее перспективный шанс для достижения климатических целей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил на Парламентской встрече в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Эти вклады - значимая возможность, которую страны не могут упустить. При правильной подготовке они могут стать мощным инструментом для продвижения экономик и обществ, обеспечивая устойчивость, новые возможности и повышение качества жизни с опорой на доступную и безопасную чистую энергию", - сказал Стил.

Он подчеркнул, что нужные технологии уже доступны.

"Возобновляемые источники энергии - это не только устойчивый выбор, но и экономически самый выгодный с высокой отдачей", - отметил Стил.

Отметим, что в Баку в рамках COP29 при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса Азербайджана начала свою работу Парламентская встреча.

В двухдневном мероприятии примут участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций, до 330 участников, 167 членов парламента во главе с 12 спикерами и вице-спикерами.

На сессиях, которые пройдут на Парламентской встрече, будут обсуждаться реальные последствия изменения климата, роль парламентов в усилении амбициозных мер по смягчению последствий изменения климата для воплощения климатических обязательств в реальность и осуществлении определенных вкладов на национальном уровне, развитие глобальной архитектуры климатического финансирования, повышение устойчивости к изменению климата, содействие всестороннему и справедливому подходу к этой области, использование технологий для борьбы с изменением климата и обеспечения справедливого доступа, усилия по обеспечению здоровья и безопасности пищевых продуктов в условиях меняющегося климата, управление перемещением людей и изменением климата, а также другие темы, будет принят итоговый документ.

В рамках мероприятия также планируется проведение ряда двусторонних встреч.