Молодежь должна быть активным участником решения климатических проблем

Молодежь должна быть активным участником решения климатических проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала молодежный климатический лидер COP29 от Азербайджана Лейла Гасанова в ходе мероприятия на тему "Укрепление устойчивости к изменению климата и содействие устойчивому развитию в странах, не имеющих выхода к морю (LLDCs): вызовы и возможности".

"Молодежь может стать источником инновационных решений для устойчивого развития. Мы должны создавать возможности для молодежи, чтобы они могли строить более "зеленое" будущее. Нам нужно развивать различные программы, конкурсы и мастер-классы, чтобы обеспечить равные возможности для детей и молодежи по созданию устойчивых сообществ", - сказала она.

Лейла Гасанова отметила необходимость усиленной поддержки молодежи в разработке климатических решений, которые будут актуальными и устойчивыми.

"Поддержка молодежи - это экономически эффективный и критически важный способ укрепить развитие и наше сотрудничество. Мы должны учитывать их мнения, чтобы найти инновационные, действенные и устойчивые решения для нашего будущего", - подчеркнула она.

По ее словам, дети и молодежь страдают от климатических изменений больше всего, что затрудняет их доступ к образованию, улучшению здоровья и безопасности. Необходимы инновации и устойчивые проекты, которые будут способствовать созданию нового норматива устойчивости во всех странах, не оставляя никого позади.