Молодежь должна быть активным участником решения климатических проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала молодежный климатический лидер COP29 от Азербайджана Лейла Гасанова в ходе мероприятия на тему "Укрепление устойчивости к изменению климата и содействие устойчивому развитию в странах, не имеющих выхода к морю (LLDCs): вызовы и возможности".

"Молодежь может стать источником инновационных решений для устойчивого развития. Мы должны создавать возможности для молодежи, чтобы они могли строить более "зеленое" будущее. Нам нужно развивать различные программы, конкурсы и мастер-классы, чтобы обеспечить равные возможности для детей и молодежи по созданию устойчивых сообществ", - сказала она.

Лейла Гасанова отметила необходимость усиленной поддержки молодежи в разработке климатических решений, которые будут актуальными и устойчивыми.

"Поддержка молодежи - это экономически эффективный и критически важный способ укрепить развитие и наше сотрудничество. Мы должны учитывать их мнения, чтобы найти инновационные, действенные и устойчивые решения для нашего будущего", - подчеркнула она.

По ее словам, дети и молодежь страдают от климатических изменений больше всего, что затрудняет их доступ к образованию, улучшению здоровья и безопасности. Необходимы инновации и устойчивые проекты, которые будут способствовать созданию нового норматива устойчивости во всех странах, не оставляя никого позади.