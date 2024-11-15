Первый день ЧЕ: два золота, серебро и бронза у азербайджанских дзюдоистов

Сегодня в Пиле (Польша) начался чемпионат Европы среди дзюдоистов до 23-х лет.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований на татами вышли девять азербайджанских спортсменов. Гусейн Аллахьяров (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг) стали чемпионами, Айдан Велиева (52 кг) завоевала серебро, а Руфат Шовлатов (73 кг) выиграл бронзу.

60 кг

Гусейн Аллахьяров выиграл у Христо Христова (Болгария), Ариэля Шульмана (Израиль), Элгистена Амарасекару (Норвегия) и Луиса Лопеса (Испания), выйдя в финал. В решающей схватке он нанес поражение Якубу Куровски (Польша) и примерил золото.

Мурад Мурадлы одолел Эмилиано Латтанци (Италия), но затем уступил Ивану Семенову (Болгария).

73 кг

Абиль Юсубов прошел Тома Булочинича (Израиль) и Дардана Сену (Косово), но далее проиграл Матею Сточичу (Сербия).

Руфат Шовлатов одолел Филиппа Оста (Австрия), Сергея Неботова (Украина), Георгия Лоладзе (Грузия) и Иона Дзитача (Румыния), выйдя в полуфинал. На этой стадии он уступил Даниэлю Зегеди (Венгрия), а в схватке за бронзу выиграл у Димитара Господинова (Болгария).

48 кг

Фарида Мирзоева проиграла Джулии Гиглионе (Италия).

52 кг

Айдан Велиева нанесла поражение Дарье Михайловой (Эстония), Маргарите Мирошниченко (Украина) и Ребекке Келлер (Венгрия), выйдя в финал. В решающей встрече она уступила Аюми Санчес (Испания) и завоевала серебро.

Хадиджа Гадашова проиграла Эрзе Муминовиг (Косово).

57 кг

Фидан Ализаде начала с победы над Нино Циклаури (Грузия), а затем выиграла у Венлы Лаихо (Финляндия) и Лауры Каллингер (Австрия), пробившись в финал. В схватке за золото она победила Нино Лоладзе (Грузия).

63 кг

Айтадж Гардашханлы проиграла Виктории Фольгер (Германия).