Первый день ЧЕ: два золота, серебро и бронза у азербайджанских дзюдоистов - ФОТО
Сегодня в Пиле (Польша) начался чемпионат Европы среди дзюдоистов до 23-х лет.
Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований на татами вышли девять азербайджанских спортсменов. Гусейн Аллахьяров (60 кг) и Фидан Ализаде (57 кг) стали чемпионами, Айдан Велиева (52 кг) завоевала серебро, а Руфат Шовлатов (73 кг) выиграл бронзу.
60 кг
Гусейн Аллахьяров выиграл у Христо Христова (Болгария), Ариэля Шульмана (Израиль), Элгистена Амарасекару (Норвегия) и Луиса Лопеса (Испания), выйдя в финал. В решающей схватке он нанес поражение Якубу Куровски (Польша) и примерил золото.
Мурад Мурадлы одолел Эмилиано Латтанци (Италия), но затем уступил Ивану Семенову (Болгария).
73 кг
Абиль Юсубов прошел Тома Булочинича (Израиль) и Дардана Сену (Косово), но далее проиграл Матею Сточичу (Сербия).
Руфат Шовлатов одолел Филиппа Оста (Австрия), Сергея Неботова (Украина), Георгия Лоладзе (Грузия) и Иона Дзитача (Румыния), выйдя в полуфинал. На этой стадии он уступил Даниэлю Зегеди (Венгрия), а в схватке за бронзу выиграл у Димитара Господинова (Болгария).
48 кг
Фарида Мирзоева проиграла Джулии Гиглионе (Италия).
52 кг
Айдан Велиева нанесла поражение Дарье Михайловой (Эстония), Маргарите Мирошниченко (Украина) и Ребекке Келлер (Венгрия), выйдя в финал. В решающей встрече она уступила Аюми Санчес (Испания) и завоевала серебро.
Хадиджа Гадашова проиграла Эрзе Муминовиг (Косово).
57 кг
Фидан Ализаде начала с победы над Нино Циклаури (Грузия), а затем выиграла у Венлы Лаихо (Финляндия) и Лауры Каллингер (Австрия), пробившись в финал. В схватке за золото она победила Нино Лоладзе (Грузия).
63 кг
Айтадж Гардашханлы проиграла Виктории Фольгер (Германия).
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