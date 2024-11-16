К 2030 году выбросы ИКТ-сектора могут достичь 8% от общего мирового уровня

К 2030 году выбросы ИКТ-сектора могут достичь 8 процентов от общего мирового уровня.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе круглого стола высокого уровня по "зеленым" цифровым действиям

"По оценкам, ИКТ-сектор вносит от 1,5 процента до четырех процентов в глобальные выбросы. Одни только дата-центры потребляют около одного процента мирового объема электроэнергии.

Исследования показывают, что к 2030 году выбросы ИКТ-сектора могут достичь восемь процентов от общего мирового уровня. В ответ на эти вызовы многие страны оптимизировали свои дата-центры, достигнув до 40 процентов снижения энергопотребления благодаря инновационным технологиям охлаждения и системам управления энергией. Инициатива "зеленое" цифровое действие представляет собой важный шаг к согласованию цифрового прогресса с климатическими мерами", - подчеркнул он.