Азербайджан использует инновационные методы орошения

В Азербайджане применяются передовые методы орошения.

Об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на мероприятии "Инновационные подходы в управлении устойчивыми водными ресурсами", проведенном в рамках мероприятий COP29, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В результате воздействия изменения климата на усиление нехватки воды, ухудшение погодных условий, увеличение частоты засух и наводнений потребность в устойчивом управлении водными ресурсами становится все более актуальной.

Рост населения и урбанизация еще больше ограничивают водные ресурсы, что делает важным принятие передовых решений для обеспечения безопасного и надежного водоснабжения.

В глобальном масштабе водные ресурсы находятся под серьезным давлением из-за загрязнения, чрезмерного использования и текущих климатических изменений.

Эти реалии подчеркивают актуальность инновационных, адаптируемых решений, которые повышают эффективность использования воды и повышают устойчивость", - отметил он.

Председатель отметил, что в ответ на эти призывы Азербайджан принял инновационные подходы в управлении водными ресурсами.

"Хотя годовой запас воды на душу населения в стране составляет 3253 кубометра, без учета трансграничных источников эта цифра значительно снижается, до 1051 кубометра. Прогнозы показывают, что к 2025 году Азербайджан может испытать самые низкие уровни местных водных ресурсов на душу населения в глобальном масштабе.

Одной из примечательных инициатив является запланированное использование технологии опреснения, в частности, воды Каспийского моря, для обеспечения Абшеронского полуострова альтернативными источниками питьевой воды.

Инвестируя в энергосберегающие процессы опреснения, Азербайджан предпринимает активные шаги по улучшению водоснабжения и повышению устойчивости к изменению климата.

Кроме того, в Азербайджане внедряются передовые методы орошения, такие как капельные и поворотные системы, которые доставляют необходимое количество воды непосредственно к посевам и тем самым сводят к минимуму расходы.

В различных секторах мы используем водосберегающие технологии, включая интеллектуальные измерения и обнаружение утечек, с целью предотвращения ненужных потерь воды.

Этот целостный подход поддерживает устойчивое управление водными ресурсами, сокращает выбросы углерода и соответствует глобальной цели ограничения потепления до 1,5°C.

Устойчивое управление водными ресурсами и устойчивость к изменению климата требуют совместных действий на международном уровне. Нехватка воды и изменение климата - одни из глобальных проблем, выходящих за национальные границы.

Благодаря партнерству, обмену знаниями и совместным усилиям мы можем развивать инновационные методы управления водными ресурсами, укреплять нормативные базы и создавать потенциал, особенно в развивающихся странах.

В заключение выражаю благодарность за поддержку и сотрудничество. Давайте вместе работать над будущим, в котором вода управляется эффективно, каждая капля оценивается, а устойчивые методы обеспечивают благополучие всех сообществ", - отметил председатель.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.