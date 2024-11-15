Российская парламентская делегация прибыла с визитом в Азербайджан

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Яцкин и заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Петр Толстой прибыли в Азербайджан для участия в парламентской встрече, которая состоится при совместной организации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Межпарламентского союза в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встречали депутаты Милли Меджлиса Низами Сафаров, Ханлар Фатиев и другие официальные лица, передает Day.Az.

Отметим, что в рамках COP29 16-17 ноября в Баку при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса состоится парламентская встреча. Ожидается, что во встрече примут участие 92 делегации из 66 стран и международных организаций, до 330 участников, а также 167 членов парламента, включая 12 спикеров и вице-спикеров.