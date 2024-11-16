SOCAR снабдит школы и детсады в Болгарии природным газом

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) совместно с компанией M-Gaz начала прямые поставки природного газа социальным потребителям в Русенскую область Болгарии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, основным бенефициаром пилотного проекта "Гибридная газификация", реализуемого совместно с SOCAR, M-Gaz и муниципалитетом Русе, и необходимое количество природного газа, которого обязалась Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики, является начальная школа St. St. Cyril and Methodius в селе Николово муниципалитета Русе.

В церемонии по случаю завершения строительства в школе установки компримированного природного газа (КПГ) приняли участие глава регионального офиса SOCAR на Балканах Мурад Гейдаров, мэр города Русе Пенчо Мильков и главный исполнительный директор компании M-Gas Стоян Манолов.

Это продолжение успешного партнерства SOCAR и M-Gaz, которое было заложено 21 июня этого года, когда начались поставки природного газа промышленным предприятиям Болгарии.

В ближайшие несколько месяцев еще 10 школ и детских садов в Русенской области планируют получить природный газ от SOCAR. Этот проект послужит сокращению эмиссий углекислого газа и затрат на электроэнергию в Русе.

SOCAR, которая обеспечивает 50 процентов потребления газа в этой стране, нацелена расширить присутствие на газовом рынке Болгарии и получить долю около 7,5 процента во внутреннем секторе распределения.

Поставляя более подходящий к климату природный газ в ряд муниципалитетов этой страны, SOCAR способствует постепенному отказу от традиционных источников энергии (мазут, бурый уголь, дизельное топливо), реализации стратегии Болгарии по защите климата и усилиям по сокращению эмиссий углекислого газа.