На COP29 состоялась презентация документального фильма "Whale Wash"

На COP29 в Баку состоялась презентация документального фильма "Whale Wash", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Whale Wash" - это часовой документальный фильм-расследование, который исследует современную норвежскую китобойную индустрию и пытается ответить на вопрос, почему Норвегия все еще занимается китобойным промыслом в XXI веке, в то время как многие другие страны прекратили промысел китов?

Группа морских расследований, возглавляемая главным операционным директором ESPA, известным журналистом и защитником окружающей среды, директором Агентства по защите исчезающих видов Питом Карром, преследует норвежские китобойные суда в море и снимает на видео неэтичные методы охоты китобоев. Исследователь ESPA Ханна берет интервью у морских биологов, экспертов по китобойному промыслу и шкиперов китобойных судов, чтобы раскрыть мрачную правду о современном китобойном промысле и слабую научную базу, используемую для обоснования квот на малых полосатиков.

В фильме также рассказывается об истории китобойного промысла в Норвегии, при этом особое внимание уделяется устойчивому китобойному промыслу и пониманию популяций малых полосатиков. Также обсуждается использование китового мяса в кормах для домашних животных, риски для здоровья, экологические и этические последствия китобойного промысла. Дискуссия сосредоточена вокруг китобойного промысла и его сохранения, причем одни выступают за самоопределение и экономическую устойчивость, в то время как другие выражают обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и этических соображений. Рассматриваются споры и противодействие китобойному промыслу, при этом некоторые ставят под сомнение необходимость такой практики, поскольку спрос на китовое мясо на мировом рынке, похоже, сокращается. Высказываются опасения по поводу потенциального расширения рынка и его влияния на популяцию малых полосатиков.

Картина была встречена с большим интересом участников и гостей COP29.