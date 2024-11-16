COP for Hope: Мы должны улучшить взаимодействие в борьбе с изменением климата

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Очередным собеседником стала заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос.

Мы должны лучше взаимодействовать для выполнения обязательств по борьбе с изменением климата, сказала она Trend.

Габриэла Рамос заявила, что были достигнуты очень важные успехи в согласовании финансирования на COP29.

"Хотя на предыдущих конференциях практически было обговорено соглашение о финансировании, но соглашения не было достигнуто. Мой главный посыл заключается в том, чтобы вместе делать все возможное во имя мира, не сдаваться. Потому что это действительно нужно миру, человечеству. Нам нужны обязательства сторон, их равная ответственность. Мы должны лучше взаимодействовать, чтобы выполнять обязательства, связанные с борьбой с изменением климата.

Я с нетерпением жду очень хороших результатов от COP29. Я понимаю, что обсуждения касаются финансирования климата. На мой взгляд, это очень важный элемент. Нам нужны очень амбициозные результаты. Поэтому я надеюсь, что страны-участницы и все заинтересованные стороны сделают все возможное для выполнения миссии, которая нам нужна. Очень важно, чтобы каждый продолжал обеспечивать необходимое финансирование. Я благодарю правительство Азербайджана за проведение этой очень важной конференции и желаю успехов", - подчеркнула она.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.