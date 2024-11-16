Без климатического финансирования коренные народы могут исчезнуть.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом об этом заявила сопредседатель Международного и местного форума народов по изменению климата, адвокат Хинду Умару Ибрагим на сессии "Подготовка почвы: понимание реального влияния изменения климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. В мероприятии принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

"Никто не говорит о том, что происходит в Чаде с нашим народом. Коренные народы - самые пострадавшие, так как мы живем и зависим от природы," - сказала она.

Адвокат отметила, что развитые страны должны заплатить за ущерб который они нанесли климату. Однако они до сих пор обсуждают финансирование.

"Финансирование нужно прямо сейчас, это вопрос человечности. Это вопрос выживания народов. Это не про экономику, не про развитие развитых стран. Это вопрос выживания всех нас, и как парламентарии вы можете держать свои правительства под ответственностью. Нужно поставить деньги на стол, чтобы мой народ мог выжить. Иначе мы просто исчезнем. Это проблема всех коренных народов - от Арктики до Амазонии, от малых развивающихся островов Тихого океана до гор Гималаев," - сказала она.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.