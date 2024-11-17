Назван способ продлить время работы смартфона

Емкость аккумуляторов современных смартфонов в процессе эксплуатации постепенно уменьшается, рассказал "Ленте.ру" профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. Он отметил, что есть способы замедлить этот процесс, к примеру, с помощью оптимизации зарядки, передает Day.Az.

"Литий-ионные аккумуляторы не любят глубоких разрядов и перезаряда. Оптимальный диапазон заряда - от 20 до 80 процентов. Рекомендуется избегать длительного нахождения аккумулятора в состоянии полной зарядки, так как это также может негативно сказаться на его емкости. Некачественные зарядные устройства могут вызвать перегрев и повреждение аккумулятора", - рассказал эксперт.

Также большую роль, по его словам, играет управление энергопотреблением: Юрасов рекомендовал отключать энергозатратные функции, когда они не используются. Это, к примеру, Bluetooth, Wi-Fi, GPS и ряд приложений. Еще один вариант сохранить, как рассказал профессор, - уменьшение яркости экрана.

"Для оптимизации работы аккумулятора важно своевременно обновлять операционные системы. Также важен и контроль температуры - нагрев негативно влияет на литий-ионные аккумуляторы. Старайтесь не оставлять смартфон на солнце или рядом с обогревающими устройствами в течение длительного времени, не используйте его во время зарядки - это может привести к перегреву устройства", - объяснил Юрасов.

В заключении он рекомендовал хранить смартфон с зарядом около 50 процентов в случае, если он не используется длительное время. Также эксперт посоветовал периодически полностью заряжать аккумулятор для калибровки системы управления зарядом.