В Китае обеспечили площадку для запуска Tianzhou-8

Южнокитайская провинция Хайнань обеспечила стартовую площадку и оборудование для запуска грузового космического корабля Tianzhou-8 к орбитальной станции Китая. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как передает Day.Az об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в соответствии с планом запуска проводят последнюю предстартовую проверку. На дату старта повлиял прошедший тайфун "Яги", который нанес ущерб зданиям и оборудованию на космодроме. Поэтому в график запусков внесли изменения.

Ранее в ноябре стало известно, что Китай планирует в ближайшие дни запустить космический грузовик Tianzhou-8 к околоземной орбитальной станции Tiangong. Аппарат выведет на орбиту ракета Long March-7, которую доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан островной провинции Хайнань в Южном Китае.