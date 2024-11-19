Android объединят с Chrome OS

Корпорация Google планирует интегрировать Chrome OS с операционной системой (ОС) Android.

Как передает Day.Az, об этом стало известно изданию Android Authority.

Источник медиа рассказал, что в компании намерены интегрировать ОС для компьютеров и планшетов с системой для смартфонов. Таким образом в Google планируют добиться большей совместимости программного обеспечения (ПО) с разными видами мобильных устройств. При этом неизвестно, будет ли IT-гигант отказываться от бренда Chrome OS.

По словам инсайдера, решение объединить две системы кажется логичным, так как Chrome OS уже сейчас частично использует некоторые фреймворки Android. В качестве примера авторы Android Authority привели iPadOS - операционную систему для планшетов iPad, которая основана на iOS, применяемую в iPhone. Скорее всего, слияние позволит более эффективно конкурировать с Apple на рынке портативных компьютеров.

В материале говорится, что интеграция Chrome OS и Android увеличит количество приложений на обеих платформах. Вероятно, разработчикам будет легче запускать приложения для смартфонов и компьютеров одновременно - также таким образом они будут зарабатывать больше. Журналисты Android Authority запросили у Google комментарий, но не получили оперативного ответа.