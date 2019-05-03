Ежедневное употребление салата может иметь ряд преимуществ для здоровья человека. Речь идет об овощных версиях блюда, способных насытить организм множеством полезных веществ.

Как передает Day.Az. об этом пишет actualnews.org.

Максимально полезный салат включает множество свежих овощей, также можно добавлять зелень, некоторые специи и травы. При этом медики призывают отказаться от вредных заправок с майонезом, сметаной или подсолнечным маслом. При наличии блюда в рационе можно укрепить иммунитет, ткани сердца, также оно препятствует накоплению в кровеносных сосудах жира. В составе салата можно найти полезный для здоровья глаз бета-каротин.



В весенний период диетологи призывают отдавать предпочтение шпинату, рукколе, также можно использовать редьку, помидоры и даже листья одуванчика. Салат станет идеальным блюдом для граждан, страдающих диабетом, и тех, кто хочет избавиться от лишнего веса, помогает он и от вздутия живота.