Согласно новому исследованию специалистов из Йельского университета, новое лекарство помогает отсрочить начало диабета 1 типа, как минимум, на 2 года. Результаты были представлены на собрании Американской диабетической ассоциации в Сан-Франциско. Они также опубликованы в New England Journal of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Исследователи в течение двух недель внутривенно вводили препарат под названием теплизумаб небольшой группе людей, которые почти наверняка заболели бы диабетом 1 типа, судя по их генетике и основываясь на определенных предваряющих симптомах. У этих испытуемых был хотя бы один близкий родственник с диабетом 1 типа и присутствовали свидетельства того, что их собственные иммунные системы уже начали атаковать бета-клетки, а также имелись признаки нарушений усвоения глюкозы.

Аналогичной группе людей в то же самое время давали плацебо.

У тех, кто принимал пустышку, заболевание развивалось, в среднем, чуть более 24 месяцев. У тех, кто принимал теплизумаб, диабет 1 типаразвивался в среднем за 48 месяцев - на 2 года позднее. При этом у некоторых пациентов, леченных теплизумабом, диабет не диагностировали даже спустя шесть лет.

Теплизумаб подавляет активность аутореактивных CD3+ Т-клеток, тем самым защищая бета-клетки поджелудочной железы от разрушения. Более ранние исследования показали, что препарат замедляет прогрессирование болезни у тех пациентов, которым уже диагностировали диабет 1 типа.

Новое исследование доказало, что с помощью короткого курса терапии можно обеспечить людям не менее двух дополнительных лет спокойной жизни без инъекций инсулина, уколов глюкометра и ежедневного мониторинга. В отдельных случаях такая задержка означает, что ребенок станет более зрелым и способным справляться с заболеванием. По словам специалистов, разница между диагнозом, поставленным в 12 и в 14 лет огромна.

Также диабет, начавшийся позже, может способствовать меньшему количеству осложнений в дальнейшем.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!