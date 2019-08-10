Многие заболевания поражают не только внутренние органы, но и внешне отражаются на человеке. Иногда это может проходить в виде изменения цвета кожи и белков глаз, но лучше всего о недуге расскажут ногти, которые одними из первых реагируют на болезнь, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ломкие ногти с острыми краями

Если у вас часто ломаются ногти, не спешите ассоциировать это с какой-либо болезнью. Это может быть результатом различных факторов и вредных привычек. Отсутствие гигиены и ухода, контакт с химическими веществами, недостаток воды - все это может спровоцировать ломкость ногтей. Однако, этот симптом чаще всего сопровождается такими заболеваниями, как: анемия, гипотиреоз и гипертиреоз.

Белые пятная на ногтях

Небольшие белые пятна на ногтях, которые появляются внезапно в любом месте пластины, называют лейконихия. Чаще всего она вызвана нехваткой питательных веществ. Поэтому, если вы часто замечаете белые пятна, проследите за своим рационом. В нем может не хватать цинка, железа или белка.

Горизонтальные белые полосы

Линии Бо - белые линии на пластине, которые появляются после различных травм. Если вы заметили их более, чем на одном ногте, это может значить, что организм подвергся заболеваниям. Такое происходит не в каждом случае, но, если вы заметили подобное, лучше обратиться к врачу. Линии Бо появляются при псориазе, неконтролируемом диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях и дефиците цинка.

Желтые ногти

У пожелтения ногтей много бытовых причин: курение (смола и никотин накапливаются в ногтях и выдают другой цвет, чаще происходит с указательным пальцем ведущей руки), возраст, реакция на химические вещества. Также это может стать сигналом для организма о том, что появились заболевания печени, почек, легких или диабет, недостаток железа и цинка.

Голубоватые ногти

Такой дефект встречается нечасто, но некоторые люди могли его наблюдать. Такое явление называется цианозом и возникает в разных конечностях из-за недостатка кислорода в крови. Такое может проявляться из-за изменений в дыхательной системе: проблемам с сердцем или легкими.

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