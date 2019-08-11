Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком большого количества кофе и других напитков с кофеином может стать причиной мигрени у людей, склонных к сильным головным болям. Об этом сообщает издание Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В исследовании приняли участие около ста людей, у которых была диагностирована эпизодическая мигрень, то есть они испытывали головные боли по меньшей мере два раза в месяц, но не чаще 15 раз в месяц (в противном случае мигрень называют хронической). Добровольцы прошли онлайн-опрос, в ходе которого они сообщали об употреблении различных напитков, включая кофе, чай, содовую и энергетики.

Оказалось, что не менее трех напитков с кофеином в день повышает вероятность развития мигрени в этот или на следующий день. При этом один-два стакана кофе не вызывают головные боли. Роль кофеина в возникновении мигрени является сложной, поскольку определенное количество этого вещества оказывает обезболивающий эффект.

Однако среди людей, которые редко употребляют кофеин, даже одна-две порции кофе повышают вероятность возникновения головной боли в этот день.

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