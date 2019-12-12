От нормального функционирования печени зависит уровень токсинов и желчи в нашем организме, а также усваивание и распределение питательных веществ.

Фактически, от ее работы, зависит здоровье многих других органов, но современый образ жизни и вредные привычки зачастую заставляют печень сильно уставать.

Врачи выделяют список продуктов, которые помогут укрепить уставшую печень, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Так, особое внимание стоит уделить фруктам, которые содержат массу полезных веществ. В частности, мякоть грейпфрута богата витамином С и антиоксидантами, которые укрепят печень и минимизируют воспалительные процессы.

Также богат антиоксидантами виноград - в его мякоти и косточках содержатся вещества, защищающие печень от повреждений и воспалений. Кроме того, отличными помощниками печени станут авокадо, лимоны и яблоки.

Из овощей особенно полезной станет морковь, так как она содержит флавоноиды, укрепляющие печень. Свекольный сок также снабдит организм антиокидантами и предотвратит окислительные повреждения печени. Кроме того, положительно повлияют на печень брокколи и брюссельская капуста.

Эксперты отмечают, что орехи приносят особую пользу для укрепления печени. Так, грецкие орехи содержат аргинин, который оперативно выводит из печени токсины.