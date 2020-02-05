Исследователи Московского физико-технического института (МФТИ) и Института общей физики РАН создали материал для адресной доставки лекарств в клетки. Он не только полезен для лечения ряда тяжелых заболеваний, но и может использоваться для экспресс-анализа ДНК, сообщила во вторник пресс-служба МФТИ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Группа российских ученых под руководством Максима Никитина из МФТИ представила уникальный по своим свойствам "умный" материал, который может быть использован как для экспресс-анализа ДНК, так и для создания нового поколения средств лечения рака и других сложных заболеваний", - говорится в сообщении.

Доставка лекарств к пораженным клеткам является слабым звеном диагностики и терапии. В идеале лекарство должно попадать адресно, только в больные клетки, не нанося при этом никакого вреда здоровым. Отличить пораженную болезнью (например, раком) клетку от здоровой возможно по различным соединениям (маркерам) на ее поверхности или в ее окружении, продуктам жизнедеятельности или различным сигналам, передаваемым другим клеткам организма.

Существующие лекарства выделяют больные клетки по одному такому маркеру. Однако почти всегда маркеры больной клетки есть и на здоровых, только в меньшем количестве. Именно поэтому существующие системы адресной доставки несовершенны. Для увеличения специфичности доставки лекарств необходимы "умные" материалы, способные анализировать сразу несколько параметров своего окружения и более точно находить "мишень".

За последние годы было проведено множество исследований для поиска и создания таких материалов. Однако их главным слабым местом оставалась низкая чувствительность к маркерам заболеваний. В новой работе российским ученым удалось разработать материал, который обладает сверхчувствительностью к ДНК-сигналам, не просто на несколько порядков превышающей чувствительность всех остальных материалов, но и лучшей, чем абсолютное большинство существующих экспресс-тестов ДНК.

Добиться этого результата исследователям помог обнаруженный ими феномен необычного поведения ДНК-молекул на поверхности наночастиц. Разработанная с учетом полученных данных технология, как пояснили в МФТИ, открывает новые перспективы в области геномных технологий как с точки зрения экспресс-диагностики ДНК вне лабораторных условий (на дому, в "полевых условиях" и т. п.), так и для построения терапевтических наноматериалов нового поколения.