Диета «голубой зоны» - путь к долголетию и здоровому весу

За созданием диеты "голубой зоны" изначально стоят не диетологи, а антропологи. В начале 2000-х группа ученых всерьез занялись изучением вопроса долгожительства. Благодаря многочисленным исследованиям им удалось выявить пять областей нашей планеты, где продолжительность жизни максимальная. Эти области получили название "голубые зоны", передает Day.Az со ссылкой на Bazaar. Помимо рекордного долголетия жители "голубых зон" могут похвастаться едва ли не самыми низкими в мире показателями по количеству хронических заболеваний - диабета, рака и сердечной недостаточности.

К "голубым зонам" относят остров Сардиния в Италии, остров Окинава в Японии, город Лома Линда в США, полуостров Никоя в Коста-Рике и греческий остров Икария. Жители этих мест живут рекордно долго, сохраняя при этом активность, мало болеют и практически не имеют лишнего веса. Информация о долгожителях распространилась по всему миру, и за изучение их типа питания и образа жизни островитян взялись врачи. Теперь у мира есть целая система питания, называемая диетой "голубой зоны", которой может придерживаться каждый из нас.

Основные принципы

Не смотря на то, что "голубые зоны" разбросаны по всему миру, в образе жизни их населения отчетливо виден ряд общих черт.

Правило 80 процентов

Или попросту - никакого переедания. Исследователи уверены, что привычка есть в меру сформировалась у местных жителей еще с тех давних времен, когда пищу приходилось добывать, а значит и расходовать экономно. Несмотря на то, что все продукты питания сейчас доступны на рынках и в супермаркетах в неограниченном количестве, жителям "голубых зон" удалось ее сохранить. Они прекращают есть, когда чувствуют себя сытыми на 80%, это спасает от риска переедания и помогает избежать проблем с пищеварением.

Ориентированность на растительную пищу

Это не означает, что все местное население - поголовно вегетарианцы, просто мясо не является главной составляющей их рациона. Мясные продукты в целом употребляются в пищу 1−2 раза в неделю, причем это либо птица, либо свежая рыба (приготовленная без добавления большого количества масла). Это позволяет получить все необходимые для организма аминокислоты, избежав лишней нагрузки на сердце. Все остальное время жители "голубых зон" питаются овощами, бобовыми, семенами и орехами.

Антиоксиданты

Всем известно, что антиоксиданты - главные помощники в вопросе сохранения здоровья и молодости. Испокон веков, когда ни про окислительные процессы, ни тем более про свободные радикалы ничего не было известно, местные жители питались преимущественно продуктами с высокой антиоксидантной ценностью. Это ягоды, орехи, батат и вино (в тех областях, где это позволяет религия).

Минимизация стресса

Еще один научный факт - местное население необычайно стрессоустойчиво. Духовные практики, тесный контакт с родными, друзьями и, что самое главное, с самими собой помогают жителям "голубых зон" сохранять душевное равновесие и слушать себя.

Польза для организма

Основной плюс такой системы питания - снижение риска хронических заболеваний (в том числе минимизация риска возникновения болезней сердца). Продукты, входящие в эту диету, содержат рекордное количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами, а также от различных вирусов и инфекций. Кроме того, высокое содержание клетчатки в большинстве продуктов, предусмотренных таким питанием, обеспечивает правильное, комфортное пищеварение и профилактику сахарного диабета.

Преимущества в борьбе с лишним весом

Традиционная диета "голубой зоны" имеет довольно много ограничений, которые были обусловлены в первую очередь изолированностью острова, хотя от некоторых продуктов жители отказываются из соображений сохранения здоровья. Итак, диета исключает красное мясо, все колбасные изделия и полуфабрикаты и молочные продукты (за исключением сыра, но не очень часто). В черный список также отправляются все рафинированные продукты (хотя они в любой системе правильного питания не в чести). Такое питание в купе с отсутствием переедания и физической активностью помогает эффективно снизить вес без вреда для здоровья и с сохранением долгосрочного результата.