Плохая новость для тех, кто переболел коронавирусом

Неврологические нарушения, тревога и депрессия наблюдаются у 99% переболевших коронавирусом. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Она отметила, что последствия коронавируса нового типа очень разнообразны, эксперты к настоящему времени выделили четыре группы этих последствий.

Так, у пациентов, которые перенесли COVID-19, встречаются кардиореспираторные нарушения (гипоксия, нарушения бронхиального клиренса, боли в грудной клетке, боли в сердце, нарушение ритма).

Также у переболевших бывают неврологические проявления: головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия. По словам Ивановой, эти болезни бывают у 99% пациентов.

Кроме того, с первых дней у многих заболевших коронавирусом проявляются мышечно-скелетные нарушения.

В четвертую группу входят люду с проблемами питания и метаболизма.