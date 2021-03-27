Доктор Мясников дал совет опасающимся вакцинации людям

Врач и телеведущий Александр Мясников дал совет опасающимся вакцинации от коронавируса россиянам. Его слова приводит "Московский Комсомолец", передает Day.Az.

Доктор напомнил, что молодые люди не болеют тяжело и чаще являются переносчиками, а "люди 60 плюс" вакцинацией "спасают себе жизнь". Реакция на прививку у пожилых, по его словам, никак не отличается от реакции у молодых людей, а вакцинация переносится "очень хорошо".

"Поэтому тем, кто боится делать прививку, я могу дать совет. А вы не боитесь заболеть? А вы не боитесь умереть? Оставить своих родных без вас, не увидеть внуков, правнуков? Вот этого надо бояться. Принципы работы этих вакцин известны многие-многие десятилетия. На основе этой платформы вакцины делаются давно и успешно применяются", - пояснил Мясников.

По его словам, широкая вакцинация показывает, что "изначально специалисты были правы", так как побочных явлений просто нет. Также врач добавил, что наличие хронических заболеваний является не противопоказанием, а "строгим показанием к вакцинации". "Здоровый человек поболеет и оклемается, а человек с хроническими заболеваниями может и умереть", - заключил он.

24 марта Мясников заявил, что самым трудным в процессе вакцинирования от коронавируса оказалось не создание вакцины, а привлечение россиян к записи на прививку. По словам доктора, он общался с людьми по поводу вакцинации, встретив достаточно сильную негативную позицию в отношении прививки.

Ранее Мясников прокомментировал новость о том, что в США уже ввели около 100 миллионов доз вакцин от COVID-19. Он похвалил американцев и призвал россиян равняться на них.