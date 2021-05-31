Что способствует развитию инфекции "черной плесени", объяснил эпидемиолог

Есть ряд факторов, которые могут вызвать развитие инфекции "черной плесени" в организме человека. При сочетании нескольких из них встреча с этим грибком способна привести к поражению органов, передает Day.Az.

Как рассказал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала "Россия-24", к факторам риска относятся, например, диабет и длительное лечение глюкокортикостероидами - гормональными препаратами. Горелов отметил: чем более выражен у человека иммунодефицит, тем более вероятно размножение грибка в органе с патологиями. "У кого-то это поражение глаз, у кого-то - поражение легких или мозга", - пояснил он.

По мнению эксперта, определенной защитой от различных инфекций является соблюдение санитарно-гигиенических норм, пишет ТАСС. Он напомнил, что в обычной жизни мы постоянно встречаемся с грибковыми инфекциями, но для здорового организма они не опасны.