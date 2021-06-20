Ученые: даже одна доза вакцины на 75% снижает риск госпитализации

Даже одна доза вакцины производства компаний Pfizer или AstraZeneca на 75% снижает риск заболевания коронавирусом в тяжелой, требующей госпитализации форме. Русская служба BBC пишет, что об этом говорится в аналитическом материале Английской эпидемиологической службы (Public Health England), передает Day.Az.

При этом от штамма результативность вакцины не зависит. Укол снижает шансы попасть в больницу у заразившихся как вариантом "дельта", так и вариантом "альфа".

Как следует из документа, вторая доза вакцины снижает риск госпитализации еще надежнее - до 90%. Две дозы при этом воздействуют на "дельту" так же эффективно, как и на предыдущие варианты вируса.

В организации Public Health England также оценили вероятность возникновения симптомов коронавируса у привившихся в случае заражения. Одна доза вакцины снижает риск возникновения симптомов на 49% в случае с вариантом "альфа" и на 31% - с вариантом "дельта". Две дозы предотвращают риск заболеть коронавирусом с симптомами на 88% с вариантом "альфа" и на 80% - с "индийским штаммом".