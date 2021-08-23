Доктор Мясников рассказал, откуда берутся стигматы

Долгое время появляющиеся на руках и ногах стигматы считали настоящим чудом и знаком избранности, ведь эти раны располагаются в тех же места, что у Иисуса Христа при распятии. Однако медики нашли объяснение этому явлению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в эфире передачи "О самом главном" на телеканале "Россия 1" доктор Александр Мясников рассказал, откуда же берутся эти раны, а также синяки, которые появляются, даже если человек не ударялся. Как оказалось, эти повреждения появляются, если есть определенные особенности свертываемости крови. В местах стигматов появляется вещество, которое растворяет тромбы, и его используют для лечения острого коронарного синдрома.

По словам доктора Мясникова, существуют две абсолютно разные системы свертываемости крови. И это необходимо учитывать при обследовании человека с частными синяками или ранами. При этом бить тревогу стоит только в том случае, если одновременно на туловище насчитывается не менее пяти синяков размером более одного сантиметра. Повреждения на конечностях в расчет не берутся. Дело в том, что на руках и ногах мы не всегда замечаем, где и когда ударились.

В первую очередь необходимо сдать общий анализ крови и сделать коагулограмму. Дальнейшее лечение будет назначено, исходя из результатов обследования.