Врач назвал способы поднять настроение по утрам

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин назвал способы поднять настроение по утрам. О том, как сделать время после пробуждения приятным и радостным, он рассказал в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил Агапкин, ложиться спать нужно в правильной позе. "По исследованиям ученых, оптимальная поза - это лежа на боку. Так называемая поза эмбриона, то есть когда коллеги согнуты, руки под головой", - рассказал реабилитолог. По его словам, эта поза обеспечивает нормальное полноценное дыхание.

Также телеведущий посоветовал использовать световой будильник для того, чтобы быть утром в хорошем настроении. Он сообщил, что этот прибор начинает излучать свет за 15-20 минут до установленного времени, благодаря чему пробуждение становится легким и приятным.

За три-четыре часа до сна должен быть неплотный ужин, добавил Агапкин. "Если человек поужинал легко (...), съел, например, отварное мясо, творог, легкие фрукты, то к моменту пробуждения, к шести-семи часам утра, у него организм испытывает легкий голод, и это приводит к тому, что его гормональная система готова проснуться. Человек просыпается даже без будильника, потому что хочется есть", - объяснил он.