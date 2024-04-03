Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника

Врачи Королевского университета Суррея (Великобритания) опробовали вакцину от рака кишечника на пациентах в Великобритании и Австралии. Препарат может стать доступным для широкого использования через два года, что может избавить больных от необходимости хирургического вмешательства, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лечение препаратом предполагает введение трех доз лекарства с интервалом в две недели. По мнению врачей, это "натренирует" иммунную систему бороться с раком. В случае успеха это может устранить необходимость в операции по удалению опухоли, а также предотвратить рецидивы рака в будущем.

"Мы думаем, что вакцина полностью избавит всех 44 пациентов от рака на второй и третьей стадиях. Сегодня существуют препараты, которые могут воздействовать на раковые клетки, но людям приходится принимать их всю жизнь. Наша вакцина может быть более эффективной и удобной", - отметили медики.

Испытание препарата проводится подразделением клинических испытаний Cancer Research UK. В случае успеха исследователи уверены, что в течение двух лет он может быть лицензирован для использования в клиниках.

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